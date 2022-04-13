Полицейские МВД по Коми провели правовой ликбез для граждан третьего возраста

На базе ГБУ РК «Республиканский социально-оздоровительный центр Максаковка» в рамках традиционных встреч с отдыхающими сотрудники полиции провели открытый диалог на тему «Профилактика преступлений в сфере интернет-мошенничества» Сотрудники пресс-службы МВД по Республике Коми рассказали отдыхающим о том, как мошенники находят своих жертв, какие схемы дистанционного обмана они используют, а также о ситуациях, в которые попадают доверчивые люди, пытаясь сэкономить деньги, покупая товары в интернет-магазинах, дешевые авиабилеты на сайтах-двойниках, надеясь получить высокую прибыль от игры на бирже и бонусы от кредитных организаций.