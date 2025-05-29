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В России допустили ограничение работы зарубежных облачных сервисов

В России допустили ограничение работы зарубежных облачных сервисов

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что в России возможно поэтапное ограничение использования зарубежных облачных сервисов, имеющих российские аналоги.

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