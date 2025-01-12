Ахмед Нафиз: Конец света может наступить хоть завтра

«Основная проблема заключается в том, что индустриальная цивилизация сталкивается с таким резким упадком, что это может помешать возникнованию нового, более совершенного «жизненного цикла» для человечества», — отметил доктор Нафиз Ахмед из британского Института Шумахера, занимающегося устойчивыми системами.
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