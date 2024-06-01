Что изменится в жизни калужан с 1 июня

С 1 июня в законодательстве РФ вступает в силу ряд изменений, которые коснутся жизни калужан. Коротко рассказываем об основных нововведенияхС 1 июня в законодательстве РФ вступает в силу ряд изменений, которые коснутся жизни калужан.