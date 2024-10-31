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Всеми любимая маляр Тося: актрисе Раисе Рязановой исполнилось 80 лет

Всеми любимая маляр Тося: актрисе Раисе Рязановой исполнилось 80 лет

Эту актрису знаменитой сделали именно небольшие роли — Раисе Рязановой сегодня исполнилось 80-лет. За свою карьеру она снялась более чем в двух сотнях фильмов, а стала известна благодаря ролям простых русских женщин — крестьянок и рабочих.

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