Статья Джона Миршаймера "Игра с огнем на Украине. Недооцененные риски катастрофической эскалации", опубликованная сегодня в Foreign Affairs, стала показательной, считает историк, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько.
Статья Джона Миршаймера "Игра с огнем на Украине. Недооцененные риски катастрофической эскалации", опубликованная сегодня в Foreign Affairs, стала показательной, считает историк, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько.
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