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Пилько: "Европа примет любое решение, о котором договорятся Москва и Вашингтон"

Пилько: "Европа примет любое решение, о котором договорятся Москва и Вашингтон"

Статья Джона Миршаймера "Игра с огнем на Украине. Недооцененные риски катастрофической эскалации", опубликованная сегодня в Foreign Affairs, стала показательной, считает историк, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько.

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