Кому нужна «пьяная» Россия: кто стоит за доступным алкоголем, который льется рекой и продается даже на онлайн площадках Ольга БезродняяПродажа алкоголя в России несмотря на общие проблемы в стране и ведение военных действий, не прекращается, а даже наоборот увеличивается.