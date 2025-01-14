Кому нужна «пьяная» Россия: кто стоит за доступным алкоголем, который льется рекой и продается даже на онлайн площадках Ольга БезродняяПродажа алкоголя в России несмотря на общие проблемы в стране и ведение военных действий, не прекращается, а даже наоборот увеличивается.
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