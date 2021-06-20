Новая порция не очень удачных панорамных снимков – вы будете смеяться до упаду Лидия ГубинаПанорамное фотографирование – отличная возможность современной цифровой техники, которой может воспользоваться любой владелец фотокамеры на своём смартфоне.
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