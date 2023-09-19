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«Барыс» подписал экс-форварда «Адмирала» Червены до конца сезона

Этот сезон станет для 34-летнего чешского игрока четвертым в Фонбет Чемпионате КХЛ.  Ранее он играл за «Слован», рижское «Динамо» и «Адмирал».

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