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Какие территории царской России Сталин присоединил к СССР

Какие территории царской России Сталин присоединил к СССР

Несмотря на провозглашение РСФСР в июле 1918 года, четкие и окончательные границы тогда сформировать не удалось.

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АЛЕКС БАМ
Ленин со Сталиным начертили - разбирайся теперь!
павел иванов
Сталин был настоящим вождём -государственником, не то , что те , которые пришли потом.То пьяницы, то тайные мильярдеры.
Юрий Гарамов
Ленин и Сталин заложили бомбы , которые сейчас взрываются.К Украине прицепили Малороссию это Донецк и Луганск. Карабах Сталин отдал Азерам и т.д.
павел иванов
А что сделал президент, ополоновинив Луганскую и Донецкую области. Он создал проблему нам на долгие годы. Вот если бы хотя бы эти области полностью были вне контроля украины, то сейчас и проблем бы было на порядок меньше. А власть олигархов вместо власти народа-это как ? А нищенское существование всего народа вот уже 30 лет-это что ? А кто развалил СССР, Сталин с Лениным что ли. А кто узаконил власть бандитов?? И прочая, прочая, прочая...
Юрий Гарамов
Всё намешал в кучу .Судя по возрасту , не жил в СССР и не знаешь какая была нищета в те времена. Какой президент ополовинил эти области? . Что за бред . Кто узаконил власть бандитов ? Обкурился что ли или наслушался Навального.
павел иванов
Судя по по твоей писанины-ахинеи ты видно или родился намного позже СССР, или жил где-то в Африке с обезьянами и крокодилами. А Навального ты зря срамишь, разве он что-то хоть раз сказал что-то не соответствующее истине ? Но власти правда не нравится никогда , а также таким прихлебателям власти как ты , высранок поганый. Вот такие как ты и развалили в 1991 году СССР, проголосовав за ЕБНа.
Александр Жеребцов
Может у тебя при СССР и была нищета, а я жил в достаике.
Елена Бреслова
А завоз мигрантов в страну это не бомба Путина?!
Не Он
Это еще не все бомбы взорвались! Вопрос только времени, когда сработают остальные и Россия повторит распад "большого" СССР.
Юрий Гарамов
Их Путин не завозил. Это люди союзных республик, которые Ельцин отстегнул в своё время. Работайте вместо них и не будет мигрантов. Мигранты есть во всех странах.
Nikita Kopitov
Нуу, к 1945 году СССР (Сталин) почти (кроме Финляндии) собрал все земли бывшей империи. К тому же распространили свое влияние, на все земли где обитали славяне(чего даже Российская Империя сделать не могла). Югославия сотрудничала со странами входившими в СЭВ(но в саму организацию не входила) Если б не Кукурузный Генсек, а также не начатые балаболом горбачевым "перемены" называемые им "перестройкой" то жил бы себе СССР, прирастая друзьями на всех континентах, да и территории свои никому не отдавая. Вот кто набросал кругом мин замедленного действия,так это Хрущ с Горби, а не Ленин со Сталиным,да еще Борю Эльчина забыл(с его знаменитым :" Берите суверенитета сколько проглотите")
Владимир Васильев
Бред сивой кобылы учи историю, придурок.
Александр Жеребцов
"Город Ак-Мечеть переименовали в Кзыл-Орду и провозгласили столицей Казахской союзной республики." - КазаКской союзной республики. КазаХстаном она стала позже.

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