Наш фотограф Формулы-1

Мир Формулы-1 — это элитарный закрытый клуб и самая дорогая гоночная серия на Земле. Здесь в одном месте вращаются звезды, миллиардеры, шпионы и секретные технологии, потому что любое преимущество — это миллионы евро, долларов и фунтов прибыли.
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