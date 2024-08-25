Наш фотограф Формулы-1

Мир Формулы-1 — это элитарный закрытый клуб и самая дорогая гоночная серия на Земле. Здесь в одном месте вращаются звезды, миллиардеры, шпионы и секретные технологии, потому что любое преимущество — это миллионы евро, долларов и фунтов прибыли.