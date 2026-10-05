Марина Петренко: 60 ролей, джаз на фортепиано и секрет счастья без имён

Про Марину Петренко в профессии известно, кажется, всё. Больше шести десятков ролей, работа режиссёра и сценариста, своя продюсерская компания «Маруся Продакшн», театр, «На игре», «Квест», «Берлинская жара».
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