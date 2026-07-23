В ФРГ откроется производство ядерного топлива с участием ГК «Росатом» Пока Брюссель надрывается над принятием в отношении РФ новых ограничений, Министерс.
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В ФРГ откроется производство ядерного топлива с участием ГК «Росатом» Пока Брюссель надрывается над принятием в отношении РФ новых ограничений, Министерс.
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