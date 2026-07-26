Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий детей трудовых мигрантов по достижении 18 лет выехать из России или оформить патент в течение 30 дней.
Путин подписал закон о детях трудовых мигрантов
Комментарии
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M
Marisha
Дебилизм
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1 м.
виталий панов
Почему нельзя было запретить въезд семьям с детьми? Это было бы самым правильным решением!Раньше приезжал глава семейства на заработки,а семья ждала "кормильца" дома! О том будут учиться дети у себя в республике,получать медицинское обслуживание-это была головная боль государства! А теперь получается это головная боль российских налогоплательщиков!Какая от мамаши и её детей помощь в "поднятии экономики" России?НИКАКОЙ! ТОЛЬКО ОДНИ ПРОБЛЕМЫ! Кто получает прибыль и выгоду от нахождения семей с детьми в России?Для кого это выгодно? Для пятой колоны! Чтобы развалить Россию изнутри,и вернуть как было раньше,чтобы Америка и её чиновники управляли богатствами России!
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1 м.
НП
Наталья Павлова
А дети после достижения ими 18-летия могут приехать в Россию, если будет в них нужда, заключив срочный договор, и через год обратно.
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1 м.
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