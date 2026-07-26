Путин подписал закон о детях трудовых мигрантов

виталий панов

Почему нельзя было запретить въезд семьям с детьми? Это было бы самым правильным решением!Раньше приезжал глава семейства на заработки,а семья ждала "кормильца" дома! О том будут учиться дети у себя в республике,получать медицинское обслуживание-это была головная боль государства! А теперь получается это головная боль российских налогоплательщиков!Какая от мамаши и её детей помощь в "поднятии экономики" России?НИКАКОЙ! ТОЛЬКО ОДНИ ПРОБЛЕМЫ! Кто получает прибыль и выгоду от нахождения семей с детьми в России?Для кого это выгодно? Для пятой колоны! Чтобы развалить Россию изнутри,и вернуть как было раньше,чтобы Америка и её чиновники управляли богатствами России!