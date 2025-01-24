В Омске восстановили движение трамваев, заявили в дептрансе. «Аварийная ситуация на контактной сети филиала «Трамвайное депо» устранена.
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В Омске восстановили движение трамваев, заявили в дептрансе. «Аварийная ситуация на контактной сети филиала «Трамвайное депо» устранена.