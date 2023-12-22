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Несекретные материалы

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Вопрос передачи Украине украденных российских денег вступает в решающую стадию

Вопрос передачи Украине украденных российских денег вступает в решающую стадию

Администрация Джозефа Байдена инициировала переговоры с союзниками США о возможной передаче замороженных активов российского Центробанка (около 300 млрд долларов) в пользу Украины на фоне уменьшения финансовой поддержки со стороны Вашингтона и европейских стран.

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