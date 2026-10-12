Белорусы поборются за медали молодежного ЧМ по борьбе в Лас-Вегасе

В состав белорусской команды на молодежный чемпионат мира по спортивной борьбе в Лас-Вегасе вошли три представителя греко-римского стиля, шесть спортсменок и пять борцов вольного стиля.
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