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Царьград

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Белорусы поборются за медали молодежного ЧМ по борьбе в Лас-Вегасе

Белорусы поборются за медали молодежного ЧМ по борьбе в Лас-Вегасе

В состав белорусской команды на молодежный чемпионат мира по спортивной борьбе в Лас-Вегасе вошли три представителя греко-римского стиля, шесть спортсменок и пять борцов вольного стиля.

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