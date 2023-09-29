Путин публично поддержал Кадырова на фоне скандала и слухов

ЕБ

Елена Бреслова

интересно, а меня пустят в камеру сбойцом мма, убившем ветерана СВО? желательно с пистолетом - я его пристрелю, правда вряд ли с первого раза( зрение плохое, да и руки дрожат) но со второй обоймы точно кончу! впрочем наш боец тоже не сразу умер, так что по справедливости всё будет!