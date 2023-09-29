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Путин публично поддержал Кадырова на фоне скандала и слухов

Путин публично поддержал Кадырова на фоне скандала и слухов

Президент РФ Владимир Путин встретился сегодня с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Встреча привлекла внимание, поскольку прошла на фоне слухов о «смертельной болезни» Кадырова и скандала с избиением его сыном украинского агента , публично сжегшего Коран Никиту Журавеля.

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Комментарии
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Лев Добрый
Кадыров 100% наш человек и президент Путин ему верит!👍👈
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12 час.
ЕБ
Елена Бреслова
интересно, а меня пустят в камеру сбойцом мма, убившем ветерана СВО? желательно с пистолетом - я его пристрелю, правда вряд ли с первого раза( зрение плохое, да и руки дрожат) но со второй обоймы точно кончу! впрочем наш боец тоже не сразу умер, так что по справедливости всё будет!
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12 час.

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