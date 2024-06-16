17.06.27==Партия "Новые люди"

Партия "Новые люди" объявила о намерении внедрить в России целую программу по борьбе с "домашним насилием", предварительно "прогрев" целевую аудиторию — то есть общество — с помощью хорошо известных методов.
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