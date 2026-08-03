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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Боруссия» купила лучшего ассистента «Генка» Карецаса за 32 млн евро с учетом бонусов. Контракт – до 2031-го

« Боруссия » Дортмунд объявила о переходе Константиноса Карецаса из « Генка ». Дортмундский клуб подписал с 18-летним полузащитником контракт сроком до 2031 года.

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