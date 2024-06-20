Главный везунчик второй половины 2024 года по прогнозу Тамары Глобы Ольга ВайленкоЛето 2024 года уже принесло много новостей и предсказаний, но одно из них особенно выделяется: по словам известной астрологини Тамары Глобы, Тельцы будут главными везунчиками второй половины 2024 года.