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Аргументы недели

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Футбольный клуб «Челябинск» уверенно обыграл «Волгу» в выездном матче

Футбольный клуб «Челябинск» уверенно обыграл «Волгу» в выездном матче

В 4 туре PARI Первенства Первой Лиги России челябинцы сумели удивить соперников. Они не стали придерживаться «гостевой» модели, а сразу с первых минут заиграли в атакующий футбол.

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