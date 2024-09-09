Рыженков: Запад все еще хочет от Минска проведения антироссийской политики

Глава белорусского МИД Максим Рыженков проинформировал о том, что западные державы желают, чтобы местные власти начали содействовать им в реализации направленных против России планов, начав пропагандировать русофобию и принимать направленные на ухудшение положения РФ решения.
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