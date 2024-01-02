Вы не понимаете как ценны для государства дети нашей элиты – мнения россиян

Жуков ничто и ни о чем. амеба, все время как спросонья, подняли, а разбудить забыли. Вот полусонный вечно и ходит. Наша Элита- ребята на фронте и Патриоты в Стране. А это субстанция всем известная в в проруби .

Зоя Копань

Надо просто выбирать в депутаты участников СВО, неважно инвалид он или нет, эти уж точно не пошлют своих детей за бугор учиться(да их туда демократичный запад не пустит), и они уж точно Родину не продадут! Как уже надоели все эти пердуны, сидящие, спящие, жующие, хохотавшие, получающих плюсики от дебильных предложений, которые не проходят голосования, но в то же время их замечают и это для них действительно плюс когда проходят очередные выборы в Госдуму!