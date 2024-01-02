Добрый Мир
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Добрый Мир

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Вы не понимаете как ценны для государства дети нашей элиты – мнения россиян

Вы не понимаете как ценны для государства дети нашей элиты – мнения россиян

16 декабря 2023 9,6K прочитали Вышедшая на канале "Тайны мира" публикация о похождениях в Англии сына вице-премьера Жукова вызвала подлинный интерес у читателей.

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Комментарии
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Галина Светлая
Жуков ничто и ни о чем. амеба, все время как спросонья, подняли, а разбудить забыли. Вот полусонный вечно и ходит. Наша Элита- ребята на фронте и Патриоты  в Стране. А это субстанция всем известная в в проруби .
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1 д.
Зоя Копань
Надо просто выбирать в депутаты участников СВО, неважно инвалид он или нет, эти уж точно не пошлют своих детей за бугор учиться(да их туда демократичный запад не пустит), и они уж точно Родину не продадут! Как уже надоели все эти пердуны, сидящие, спящие, жующие, хохотавшие, получающих плюсики от дебильных предложений, которые не проходят голосования, но в то же время их замечают и это для них действительно плюс когда проходят очередные выборы в Госдуму!
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18 час.

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