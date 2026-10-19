Украинские власти признали новые масштабные разрушения в энергетическом секторе страны. По заявлению Владимира Зеленского, из-за ударов из строя вышли 28 распределительных подстанций и еще несколько ключевых объектов энергетики.
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