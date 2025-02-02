Путин: руководство Украины считает Бандеру национальном героем

Для нынешнего руководства Украины лидер Организации украинских националистов (ОУН, организация, деятельность которой запрещена в РФ), пособник гитлеровцев Степан Бандера является национальным героем и символом.
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