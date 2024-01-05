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Политолог рассказал, кто решит судьбу Шольца на посту канцлера

Политолог рассказал, кто решит судьбу Шольца на посту канцлера

Канцлер Германии Олаф Шольц вряд ли лишится своей должности из-за скандалов и падения рейтинга доверия, заявил в беседе с «360» политолог Юрий Светов.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Шольц вряд ли лишится своей должности из-за скандалов и падения рейтинга доверия. Смешливый как и дед-Спотыкач досидят свой срок как и Зеленский. Народ не может лишить их должности так как они достойны своего народа!
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18 час.
АМ
Алиса Майская
Чушь какую-то несете. При чем тут народ? В Германии нет прямых выборов, канцлер избирается не народом, а Бундестагом, (а на самом деле, назначается хозяином (США))
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18 час.

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