Michael Kappeler/dpa Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выразил уверенность, что Еврокомиссия (ЕК) не будет возобновлять дискуссию об использовании замороженных российских активов в депозитарии Euroclear для нужд Украины.
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