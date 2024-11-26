Военный обозреватель немецкого издания Das Bild Юлиан Рёпке негодует и возмущается провалом ВСУ.Военный обозреватель немецкого издания Das Bild Юлиан Рёпке недоумевает и возмущается провалом ВСУ в Курахово — небольшом городе к западу от Донецка, падение которого откроет Армии России выход на оперативный простор к Красноармейску (Покровску).
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