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Царьград

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Юлиан Рёпке: «Как всего 10 русских могли прорвать оборону Курахово?»

Юлиан Рёпке: «Как всего 10 русских могли прорвать оборону Курахово?»

Военный обозреватель немецкого издания Das Bild Юлиан Рёпке негодует и возмущается провалом ВСУ.Военный обозреватель немецкого издания Das Bild Юлиан Рёпке недоумевает и возмущается провалом ВСУ в Курахово — небольшом городе к западу от Донецка, падение которого откроет Армии России выход на оперативный простор к Красноармейску (Покровску).

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Амара Карпова
Русский солдат спас мир💯❤️Русский солдат и спасет мир🙏❤️🇸🇮
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