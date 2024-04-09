Остон Мэттьюс повторил снайперский рекорд Овечкина в ХХI веке

Американец 13-м в истории НХЛ забросил 65 шайб за сезоне.фото: Azadeh Kashani/wikiрedia.org--> Нападающий «Торонто Мэйплз Лифз» Остон Мэттьюс повторил рекорд россиянина Александра Овечкина, забив в ворота «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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