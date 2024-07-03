Я думала маска для сна — это бесполезная вещь, но купила и попробовала.

Качественный и здоровый сон — это важная для нас вещь, которая полностью влияет на физическое тело: самочувствие, здоровье, даже молодость и красоту, а казалось бы, ну плохо спал сегодня, ну и что же тут такого, на самом же деле качественный сон — это одна из важнейших вещей за которой стоит следить.