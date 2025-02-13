Судан и Россия договорились о создании военно-морской базы в Порт-Судане

Судан и Россия договорились о создании военно-морской базы в Порт-СуданеНа фоне позитивных новостей о вероятном сохранении российских военных баз в Латакии и Тартусе, приходят и позитивные новости из Судана, где снова оживилась тема военно-морской базы ВМС РФ в Порт-Судане.