В Латвии дроны, используемые Украиной в войне против России, разрабатывают специалисты русского происхождения.
Русские инженеры Латвии помогают Украине убивать… русских
Комментарии
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Eduard
Русские работают на убийство русских и росмиян,как вам такая "демократия"?
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2 час.
Eduard
Мало что эти козлы русские поставили себя в положение "оккупантов" на своей купленойземле,так они ещё и оккупантам-хуторянам прислуживают!
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2 час.
Eduard
Повторяю:"То что Прибалтика участвует для нападение на русских и Россию достаточноа основание для возвращение наших территорий!
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2 час.
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