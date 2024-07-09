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Русские инженеры Латвии помогают Украине убивать… русских

Русские инженеры Латвии помогают Украине убивать… русских

В Латвии дроны, используемые Украиной в войне против России, разрабатывают специалисты русского происхождения.

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Комментарии
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Eduard
Русские работают на убийство русских и росмиян,как вам такая &quot;демократия&quot;?
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2 час.
Eduard
Мало что эти козлы русские поставили себя в положение &quot;оккупантов&quot; на своей купленойземле,так они ещё и оккупантам-хуторянам прислуживают!
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2 час.
Eduard
Повторяю:&quot;То что Прибалтика участвует для нападение на русских и Россию достаточноа основание для возвращение наших территорий!
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2 час.

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