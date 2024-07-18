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Кремль заподозрил неладное в Германии, и оказалось не зря

Кремль заподозрил неладное в Германии, и оказалось не зря

США продолжает обосновываться в Европе, поднимая градус эскалации с Москвой до предела. Не успели мы свыкнуться с гигантским модернизационным проектом в области авиации в Румынии, как в Кремль прилетела весточка из Германии.

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Комментарии
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Александр лесной
Снаряды с дальностью до пяти с половиной тысяч километров могли бы запросто стереть с лица земли любой европейский городок или натовскую военную базу всего за несколько десятков секунд после запуска.
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20 час.

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