Кремль заподозрил неладное в Германии, и оказалось не зря

США продолжает обосновываться в Европе, поднимая градус эскалации с Москвой до предела. Не успели мы свыкнуться с гигантским модернизационным проектом в области авиации в Румынии, как в Кремль прилетела весточка из Германии.
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