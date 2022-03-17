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Вайсфельд о «Салавате» против «Трактора»: «Будет непросто. Как проявят себя молодые? Сомнения вызывает и Шарыченков»

Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от серии между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором». Бывший генменеджер клубов КХЛ высказался в преддверии 2-го раунда Кубка Гагарина.

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