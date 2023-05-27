Агент Тюкавина: «Без разницы, кто будет тренером «Динамо». Мы должны свой контракт отработать в любом случае»

14 мая московский клуб отправил в отставку Славишу Йокановича. – Я отвечу просто. У него еще есть действующий контракт, поэтому без разницы, кто будет новым тренером.
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