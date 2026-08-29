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Царьград

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Владимир Писарский подписал контракт с футбольной командой 2Drots

Владимир Писарский подписал контракт с футбольной командой 2Drots

Экс-игрок "Оренбурга", "Сочи" и "Крыльев Советов" Владимир Писарский присоединился к 2Drots. Нападающий был замешан в расследовании РФС в июне 2025 года из-за ставки на матч в РПЛ.

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