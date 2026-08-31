Хирург Быковский назвал осень лучшем временем для пересадки волос

Пересадка стала максимально популярным способом восстановления волос, а с 2025 года трансплантация волос головы выделена в федеральной медицинской статистике в отдельный вид операций.
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