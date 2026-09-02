«За каждым именем – история упорства»: Топилин о Доске почета в «Химграде»

В технополисе «Химград» состоялась церемония чествования работников казанских предприятий, чьи имена внесены на Электронную доску почета Республики Татарстан.
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