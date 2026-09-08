Нацполиция Украины планировала продать иностранцам 9-летнюю дочь жителя Артёмовска

Житель Артёмовска заявил, что сотрудники подразделения Нацполиции Украины «Белый ангел» пытались добиться передачи его девятилетней дочери под предлогом эвакуации.
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