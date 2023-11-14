На "Госуслугах" появятся электронные студенческие билеты

Документы будут добавлять в экспериментальном режиме с 20 ноября 2023 года по 31 декабря 2024 На портале Госуслуг появятся электронные зачетные книжки, студенческие билеты и иные документы, подтверждающие прохождение обучения.
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