В США признали, что Украина получила лишь часть выделенного оружия

США готовятся к продолжению военной помощи Украине, несмотря на замедление поставок оружия. Это стало известно после того, как координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Украина получила лишь небольшую часть выделенных ранее вооружений.