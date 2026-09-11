Muon Space впервые успешно испытала холловский двигатель с твердым цинком в космосе

Компания Muon Space впервые в истории провела успешное испытание холловского двигателя, использующего твердый цинк в качестве рабочего тела, в условиях реальной орбиты.
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