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Марун о повреждении Кубка Стэнли: «Несчастный случай, мы оба пострадали. Слова про неуважение – такая ерунда»

Форвард «Тампы» Патрик Марун нанес повреждения Кубку Стэнли во время чемпионского парада «Лайтнинг».  В этом году нападающий стал первым игроком со времен династии «Айлендерс» начала 1980-х, выигравшим Кубок трижды подряд.

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