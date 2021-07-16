Марун о повреждении Кубка Стэнли: «Несчастный случай, мы оба пострадали. Слова про неуважение – такая ерунда»

Форвард «Тампы» Патрик Марун нанес повреждения Кубку Стэнли во время чемпионского парада «Лайтнинг». В этом году нападающий стал первым игроком со времен династии «Айлендерс» начала 1980-х, выигравшим Кубок трижды подряд.