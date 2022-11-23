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Мини-футбол. Чемпионат России. 5-й тур. КПРФ сыграет с «Синарой», «Тюмень» встретится с «Сибиряком», другие матчи

С 24 по 27 ноября пройдут матчи пятого тура чемпионата России по мини-футболу. Чемпионат России по мини-футболу Парибет Суперлига 5-й тур Первые матчи 24 ноября КПРФ – Синара – 19.

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