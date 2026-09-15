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Минтруд предложил упростить процедуру присвоения званий «Ветеран труда»

Минтруд предложил упростить процедуру присвоения званий «Ветеран труда»

Информацию о наградах и поощрениях, дающих право на эти звания, планируется размещать в ГИС «Единая цифровая платформа».

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