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Цена на золото обновила рекорд, превысив 2712 долларов за унцию

Цена на золото обновила рекорд, превысив 2712 долларов за унцию

Цена на золото продолжает расти на мировых торгах, достигнув нового исторического максимума. На прошлой неделе его цена превысила отметку в 2712 долларов за тройскую унцию, что является самым высоким уровнем с момента последнего рекорда, установленного в сентябре этого года.

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