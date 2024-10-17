Цена на золото обновила рекорд, превысив 2712 долларов за унцию

Цена на золото продолжает расти на мировых торгах, достигнув нового исторического максимума. На прошлой неделе его цена превысила отметку в 2712 долларов за тройскую унцию, что является самым высоким уровнем с момента последнего рекорда, установленного в сентябре этого года.