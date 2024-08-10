Сегодня на стадионе собрались те, кто неравнодушен к спорту и ведет здоровый образ жизни: новоаннинцы отмечают День физкультурника.
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Сегодня на стадионе собрались те, кто неравнодушен к спорту и ведет здоровый образ жизни: новоаннинцы отмечают День физкультурника.