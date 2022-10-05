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Таможни больше нет: Пушилин разъяснил ситуацию на бывшей границе ДНР и России

Таможни больше нет: Пушилин разъяснил ситуацию на бывшей границе ДНР и России

По словам губернатора, таможни между республикой и Россией не будет ввиду вхождения ДНР в состав государства, однако некоторое время на бывшей границе всё ещё будет происходить паспортный контроль и проверка на перевозку запрещённых предметов.

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