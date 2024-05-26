Премьер Кобахидзе на фоне угроз США заявил, что Грузию никто не сможет наказать

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ответ на угрозы Соединенных Штатов о введении санкций из-за законопроекта об иностранных агентах заявил, что страна является независимым государством, и никто не сможет ее наказать.
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